Daniel Ortega, president van Nicaragua, elimineert zijn tegenstanders. ‘Hij wil de hele oppositie van het stembiljet schrappen.’

De populariteit van de Nicaraguaanse president Daniel Ortega is tot een historisch minimum gedaald. Vastberaden om toch de verkiezingen in het najaar te winnen, heeft hij een klopjacht op zijn politieke tegenstanders en andere critici geopend.

Oproerpolitie staat opgesteld bij een demonstratie van de oppositie van Nicaragua in een winkelcentrum in de hoofdstad Managua.

Managua

Hugo Torres, oud-generaal van Nicaragua, wist dat vroeg of laat de politie ook bij hem op de stoep zou staan. ‘Dit kan wel eens het laatste interview zijn dat ik geef’, vertelde de dissident op 13 juni aan persbureau The Associated Press. Niet alleen potentiële presidentskandidaten, maar ook anderen kunnen momenteel repressie van het huidige regime verwachten, benadrukte hij. ‘Er is geen sprake van een overgang naar dictatuur - het is al een dictatuur.’ Nog diezelfde dag stormden agenten Torres’ huis binnen en sloegen hem in de boeien.

Een reeks arrestaties van politici en jo..

