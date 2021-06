Zuid-Afrika wil veelmannerij legaliseren zodat vrouwen gelijke rechten krijgen

Johannesburg

In Zuid-Afrika is het sinds 1998 legaal om als man te trouwen met meer dan één vrouw (polygynie). Maar voor een vrouw is het illegaal en taboe om met meerdere mannen te trouwen (polyandrie). En dat moet veranderen, staat in het wetsvoorstel. Zuid-Afrika is een van de meest liberale staten ter wereld als het gaat om verschillende huwelijksvormen. Het land legaliseerde het homohuwelijk in 2006 en heeft daardoor drie verschillende soorten erkende huwelijken; het monogame, homo- en polygyniehuwelijk. In het wetsvoorstel staat dat de huidige huwelijkswet discriminerend is en niet staat voor gelijkwaardigheid. Daarnaast beschrijft het wetsvoorstel dat de Zuid-Afrikaanse regering ook het Hindoeïstische, Joodse, Islamitische en Rasta..

