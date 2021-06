Afghanistan staat voor een bloedige burgeroorlog, zegt president Ghani

Washington – Kabul

Het is tijd dat de Afghanen zelf beslissen over hun toekomst, maar Amerika zal Afghanistan blijven steunen. Dat was de boodschap van de Amerikaanse president Biden eind vorige week aan de bezoekende Afghaanse president Ashraf Ghani en Abdullah Abdullah, voorzitter van de Hoge Raad voor nationale verzoening. De heren knikten vriendelijk. Het was duidelijk dat Biden niet zou nadenken over uitstel van de razendsnel verlopende terugtrekking. We respecteren het besluit, aldus Ghani. Maar hij voegde er wel iets aan toe wat voor Amerikanen een afschrikwekkende bijklank heeft: ‘Wij maken nu ons 1861-moment mee’. 1861, dat is in de Amerikaanse beleving het allerergste. 1861 was het begin van de Burgeroorlog, die vier jaar lang d..

