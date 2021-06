Regering Israël brengt coronamaatregelen terug, maar wil geen nieuwe lockdown

Jeruzalem

Nu er meer dan 100 nieuwe gevallen per dag worden gemeld, moeten Israëliërs binnen weer mondkapjes dragen, en worden de regels om het land in te mogen, fors aangescherpt. Vanaf 1 juli zouden er weer individuele toeristenvisa worden verstrekt, maar dat is voorlopig uitgesteld tot 1 augustus. Ook de ministeriële crisiscommissie, die in Israël ook wel het ‘coronakabinet’ wordt genoemd, is door premier Naftali Bennett opnieuw aangesteld.

In Israëlische media pleiten experts zelfs voor de herinvoering van het Groene Paspoort. Hiermee kregen mensen die zijn gevaccineerd of die corona hebben gehad in Israël toegang tot bijvoorbeeld restaurants of de sportschool. Mensen zonder dat bewijs mochten er niet naar binnen. Het gebruik van het G..

