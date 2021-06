In Frankrijk winnen Le Pen en Macron nergens, en de oude partijen bijna overal

In de tweede ronde van de Franse regioverkiezingen wist zowel de partij van president Emmanuel Macron als die van Marine Le Pen in geen enkele regio een overwinning te boeken. De uitslag werpt zijn schaduw vooruit op de presidentsverkiezingen.

Oud-minister Xavier Bertrand ontmoet op weg naar het stembureau dorpelingen in Saint-Quentin.Â

Parijs

Ruim een week geleden waren alle ogen nog gericht op Marine Le Pen en haar partij Rassemblement National (RN): zou ze dan eindelijk aan de macht komen in een of misschien zelfs meerdere Franse regio’s? De peilingen voorspelden een verkiezingszege voor RN – een unicum voor de partij, die bovendien zou fungeren als belangrijke springplank naar de presidentsverkiezingen in april volgend jaar.

Twee stemrondes later is van die hooggespannen verwachtingen weinig meer over. Al na de eerste ronde, vorige week zondag, leek de winst van Le Pen beperkt te blijven tot de zuidelijke regio Provence-Alpes-Côte d’Azur. Maar afgaande op de eerste stembusuitslagen verliest RN het ook daar opnieuw van de zittende regiopresident Renauld Muselier, die g..

