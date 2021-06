Jarige Elon Musk is even bewonderd als omstreden. ‘Dacht je dat ik normale vent was?’

Hawthorne

Vraag wie Elon Musk is, en de kans is groot dat er wel tien verschillende antwoorden volgen die allemaal kloppen. Eigenaar van Tesla, de man achter SpaceX, iemand die hoogstpersoonlijk de bitcoinkoers bepaalt, een van de rijkste mensen ter wereld, uitvinder, het klopt allemaal. Vandaag ziet Musk Abraham, en in die afgelopen vijftig jaar heeft hij bepaald niet stilgezeten.

Dat Musk in al die jaren zo veel heeft bereikt, is eigenlijk best bijzonder, vertelt Hans van der Loo in een podcast van BNR Nieuwsradio. ‘Hij moest het echt op zichzelf doen, het is een selfmade man.’ Musk kwam ter wereld in Pretoria, als zoon van een Zuid-Afrikaanse vader en Canadese moeder. Zijn vader was ingenieur, net als Musk zelf. Na zijn studie ..

