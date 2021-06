Gebrekkige zorg in Suriname kost babylevens

Kinderartsen in Suriname slaan alarm over de grote tekorten in de zorg, waardoor te vroeg geboren baby’s en ernstig zieke kinderen dreigen te overlijden. ‘Wekelijks bellen we elkaar: heb jij plek voor deze baby, misschien in ruil voor een kind dat iets minder ziek is?’

Een verpleegkundige verleent zorg aan een baby in een couveuse in het Diakonessenhuis in Paramaribo.

Paramaribo

Op de Facebookpagina en andere kanalen van de Vakgroep Kindergeneeskunde Suriname, een samenwerkingsverband van kinderartsen, staat een dringende oproep. Voorzien van een Surinaams en Nederlands rekeningnummer uiten de kinderartsen een ‘noodkreet’ om een financiële bijdrage, die hen moet helpen om ‘weer optimale zorg aan pasgeborenen te kunnen bieden’.

De neonatale zorg, de zorg voor zieke of te vroeg geboren baby’s, staat in Suriname ernstig onder druk. ‘De gezondheidszorg in het land is de laatste jaren enorm uitgehold’, vertelt kinderarts Wilco Zijlmans vanuit het Diakonessenhuis in de hoofdstad Paramaribo. ‘Er is een tekort aan alles: verpleegkundigen, apparatuur en medicijnen. Dat geldt overigens over de hele ..

