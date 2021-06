‘Machteloos, zo zonder vaccins’

De derde coronagolf heeft het Afrikaanse continent bereikt en de bevolking vreest het ergste. Met een vaccinatiegraad van net één procent en geen uitzicht op nieuwe vaccins is het afwachten hoe het virus zich verder zal ontwikkelen.

Johannesburg

In het ziekenhuis van Sengerema in Tanzania ligt de speciale covid-afdeling vol. De Nederlandse tropenarts Rian Jager heeft de afdeling vorig jaar opgezet. ‘Gisteravond is nog een van mijn collega’s overleden aan corona. Dat dit een ernstige ziekte kan zijn, wordt nu wel duidelijk onder de bevolking. Het wordt serieuzer genomen en mensen zijn bang om het op te lopen.’

Jager ziet dat de derde golf net is begonnen. Er komen evenveel mensen naar het ziekenhuis als bij de voorgaande coronagolven. ‘Ik zie wel dat het ziekteverloop ernstiger en langduriger is.’

Hoe de derde golf zal verlopen, is moeilijk te voorspellen. Epidemiologisch adviseur bij Artsen zonder Grenzen Annick Lenglet legt uit dat dit komt doordat er maar weinig data..

