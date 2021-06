Kunnen de overige lidstaten van de Europese Unie Hongarije eruit zetten? Dat gaat niet (zomaar)

Omdat Orbán zich niet aan de waarden en normen van de EU wil houden, daagde Rutte hem donderdag uit de vertrekprocedure dan maar in gang te zetten. De boosheid in Europa over Orbáns kneveling van rechtsstaat, media en rechten van minderheden is groot en groeiend. Maar kan de EU een lidstaat er ook uit zetten?

Brussel

Het Europees Verdrag voorziet niet in een procedure voor gedwongen vertrek. Dat is een bewuste keuze, het idee van de EU is immers dat de lidstaten steeds meer naar elkaar toe groeien. Wel is er artikel 7, ook wel het ‘nucleaire’ artikel. Dat voorziet in ‘schorsing’ van de rechten van een lidstaat dat het al te bont maakt – een soort pauzeknop.

Eenvoudig is artikel 7 niet, en ook dat is een bewuste keuze. Het vereist uiteindelijk unanimiteit van de lidstaten, minus het zwarte schaap, om de rechten op te schorten. In het geval van Hongarije is dat haast onmogelijk: Polen, dat zelf onder vuur ligt in Brussel, heeft beloofd altijd zijn veto te zullen gebruiken ten faveure van Hongarije. En andersom belooft Orbán dat te doen voor Polen..

