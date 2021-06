Belarus laat journalist Pratasevitsj uit de gevangenis en plaatst hem onder huisarrest

De vastgezette blogger Raman Pratasevitsj is door de autoriteiten in Belarus onder huisarrrest geplaatst.

Dat meldt de Russischtalige afdeling van de BBC. Pratasevitsj werd in mei gearresteerd en vastgezet in een huis van bewaring, nadat het Ryanair-toestel waarin hij zat onder dwang moest landen in Minsk.

De oppositieblogger verblijft volgens zijn vader, die met de BBC sprak, in een flat in de hoofdstad van Belarus. Zijn vriendin, de Russin Sofia Sapega, is volgens haar stiefvader ook overgebracht naar een gehuurde flat. De autoriteiten hebben nog niet bevestigd dat het tweetal nu huisarrest heeft. De Russische ambassade in Minsk bevestigt wel dat Sapega naar een flat is overgebracht, zo meldt het Russische persbureau Tass.

‘Zij zijn nog steeds onder de volledige controle van de autori..

