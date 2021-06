Graven 751 inheemse kinderen gevonden in Canada: ‘Beschamende herinnering aan systematisch racisme’

Opnieuw zijn graven met lichamen van mogelijk honderden kinderen gevonden bij een kostschool in Canada. Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw werden daar jaarlijks honderden kinderen van de oorspronkelijke bevolking van Canada ‘beschaafd’ met onderwijs en bekering tot het christendom.

Kinderen bij een wake voor de 215 omgekomen leerlingen van de kostschool in Kamloops, in mei.

Regina

De schokkende ontdekking in de provincie Saskatechewan is de ‘meest significante vondst tot dusver’, omdat hier volgens inheemse organisaties waarschijnlijk meer kinderen begraven liggen dan de 215 die onlangs werden ontdekt in de buurt van een internaat in Kamloops, Brits-Columbia. Na die vondst voorspelden zowel inheemse organisaties als de Canadese premier Justin Trudeau dat dit slechts het topje van de ijsberg was.

De nieuwste vondst woensdag bij de voormalige Marieval-kostschool voor inheemse kinderen bevestigt dat. ‘Het nieuws is werkelijk tragisch, maar niet verrassend’, zei Perry Bellegarde, een inheemse leider, op Twitter.

Voor de oorspronkelijke bewoners van Canada – indianen en Inuit – zijn de ongemarkeerde graven vooral e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .