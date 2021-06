Russen ‘verjagen’ Brits marineschip

Londen-Moskou

Met veel kabaal heeft Rusland bekendgemaakt, de Britse destroyer HMS Defender uit Russische wateren te hebben verdreven. Daarbij zouden volgens Moskou waarschuwingsschoten zijn gelost en door SU-24 jachtbommenwerpers vier bommen van 250 kilo voor het schip zijn afgeworpen. Het schip voer toen ongeveer negen kilometer ten zuiden van de Krim langs, richting Georgië.

De Britten deden alsof er niks is gebeurd. Ja, er werden wat schoten gehoord van een Russische oefening ergens in de omgeving, aldus het Britse ministerie van Defensie. Maar de Defender voer gewoon ‘onschuldig door Oekraïense territoriale wateren, in..

