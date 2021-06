Chinese grenzen jaar dicht

China wil zijn vrijwel hermetisch gesloten grenzen nog zeker een jaar dicht houden om COVID-19 en de nieuwe varianten buiten het land te houden. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Vorige maand meldden regeringsbronnen al dat de overheid er niet over piekert de grenzen open te gooien voordat de Chinese bevolking afdoende is beschermd.

Personeel in de haven van Yantian moest op de werkplek in quarantaine.

Peking

Ondanks Chinees protest tegen de grenssluiting door de Verenigde Staten, vorig jaar aan het begin van de pandemie, versoepelt China zelf zijn toegangseisen voor reizigers nauwelijks. Daar heeft de internationale zakengemeenschap last van: niet alleen ligt het zakelijk reisverkeer grotendeels stil, ook vrezen veel bedrijven volgens de Europese en Amerikaanse Kamers van Koophandel in China een uittocht van in China gestationeerde werknemers, die hun familie al meer dan een jaar niet hebben gezien. Krijgen buitenlanders met een verblijfsvergunning voor China slechts toegang na meerdere medische tests en verplichte quarantaine op eigen kosten in een hotel, die kan oplopen tot 28 dagen, van hen afhankelijke partners en kinderen krijgen ..

