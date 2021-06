Abortus een recht in de Europese Unie? De Eurocommissaris twijfelt

Moet elke EU-lidstaat abortus bij wet toestaan? Ja, zegt een meerderheid van het Europees Parlement. Het onderwerp leidt in Brussel tot verhitte gemoederen.

Pro-abortus demonstranten in het Europees Parlement.

‘Ik ben het doelwit van beledigende en meedogenloze kritiek.’ Met deze woorden zette Predrag Matic woensdagavond in het Europees Parlement de toon bij de start van de discussie over de seksuele rechten van vrouwen. De Kroatische sociaaldemocraat is de opsteller van een verslag waarin de lidstaten van de Europese Unie worden opgeroepen elke vrouw toegang te geven tot abortus, moderne anticonceptie, vruchtbaarheidsbehandelingen en kraamzorg.

Recent heeft Matic ‘honderden haatmails’ ontvangen. ‘Ik ben vergeleken met Adolf Hitler en heb poppen van foetussen toegestuurd gekregen. Ik kreeg het van dezelfde mensen die altijd spreken over goedheid en genade. Maar ik verzeker u: ik ben niet onder de indruk.’

