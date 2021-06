Nationale top Canada over antisemitisme. ‘Het begint onveilig te worden een Canadese Jood te zijn’

Toronto - Montreal

Het aantal antisemitische incidenten en ook fysieke aanvallen tegen Joodse burgers in Canada is tijdens en na het Gazaconflict sterk toegenomen. Zo sterk dat de Joodse organisatie B’nai Brith Canada spreekt van ‘een spervuur van geweld en haat’. Het aantal incidenten in mei alleen al ‘ging schokkend genoeg met gemak over het totaal van 2020’ – en dat jaar was met 2610 voorvallen al bijna een vijfde hoger dan 2019. Ook na de wapenstilstand tussen Hamas en Israël ‘moet de Canadese Joodse gemeenschap een massale uitbarsting van antisemitisme verduren’, aldus B’nai Brith. Ook andere organisaties slaan alarm, waarbij CAEF (voor onderwijs over antisemitisme) bijvoorbeeld wijst op de uitgesproken lastige positie van Joodse stu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .