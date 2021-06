Kopstuk Iraans regime wint verkiezing

Teheran

De relatief gematigde kandidaat Abdolnasser Hemmati en de vertrekkende president Hassan Rohani hebben hem gefeliciteerd. Raisi heeft zeker 17,8 van de 28,6 miljoen uitgebrachte stemmen gekregen. Dat is meer dan 60 procent van de stemmen. Ongeveer de helft van de stemgerechtigden heeft gestemd.

Er werd een lagere opkomst verwacht. De Iraniërs lijden al jaren onder een diepe economische crisis en de hoop op veranderingen via verkiezingen is verdampt. De onderdrukking van de oppositie is in de afgelopen acht jaar jaar onder de ‘gematigde’ Rohani nog steeds hevig geweest. En het regime heeft enkel een handvol presidentskandidaten toegestaan mee te doen. Waarnemers schatten dat de opkomst niet hoger zou zijn dan 40 procent. In 2017 was ..

