Vijf lichamen geborgen, koning bezoekt rampplek Antwerpen

Koning Filip bezocht zaterdag de rampplek bij een school in aanbouw in Antwerpen.

Antwerpen

In de wijk Nieuw-Zuid stortten vrijdag een schoolgebouw in aanbouw en steigers langs de gevels in. Op dat moment waren er bouwvakkers aan het werk. De operatie om slachtoffers te vinden en uit het puin te halen was hachelijk, omdat de overgebleven constructie ook op instorten stond.

De geborgen slachtoffers waren bouwvakkers uit Portugal en Roemenië. Tien slachtoffers kwamen levend onder het puin vandaan. Volgens Belgische media konden sommige bouwvakkers zichzelf in veiligheid brengen. Van de acht personen in het ziekenhuis liggen er drie op de intensive care.

De Belgische koning Filip bezocht zaterdagmiddag de plek van het ongeval. ‘Moed en sterkte aan de families en de naasten van de slachtoffers, veel beterschap aan alle gewon..

