Bredere aandacht voor orgaanroof bij gevangenen in China

De verklaring van een groep VN-experts over ‘geloofwaardige berichten’ over selectie van gevangenen in China voor orgaandonatie, staat niet alleen. Zowel het China Tribunaal als ook leden van het Europees Parlement dringen al langer aan op onderzoek en politieke reactie.

Een protest van aanhangers van de Falun Gong in Taiwan tegen gedwongen 'orgaanoogst' in China, juli 2019.

Brussel-Londen

Het alarm van een internationale groep van VN-experts over gedwongen orgaandonatie in China is het voorlopige hoogtepunt van een reeks berichten over deze praktijk. Hoewel de verklaring van de experts nadrukkelijk op de website van de Hoge Commissaris van de VN voor mensenrechten te lezen is, heeft deze tot nu toe weinig media-aandacht gekregen.

Ook binnen het Europees Parlement bleek bij navraag de verklaring van de VN-experts nog niet bekend. Maar Peter van Dalen, covoorzitter van de parlementaire intergroep voor godsdienstvrijheid en overtuiging en lid van de (sub)commissie voor mensenrechten, liet na vr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .