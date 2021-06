Van jezidi-woning tot moskee. ‘Noord-Syrische regio wordt radicaal-islamitisch met Erdogan aan het hoofd’

Nadat in 2018 Turkse troepen Afrin bezetten, oefenen radicaal-islamitische milities al drie jaar een waar schrikbewind uit in de Noord-Syrische regio. Christenen, Koerden en jezidi’s zijn het slachtoffer.

Door Turkije gesteunde Syrische radicaal-islamitische militieleden hijsen hun vlag en die van Turkije in Afrin. Sinds 2018 maakt Turkije samen met de milities de dienst uit in de Syrische regio.

Afrin

‘Turkije bouwt moskeeën in Afrin’, staat boven het persbericht dat Kamal Sido eerder deze maand via internet verspreidde en dat stof deed opwaaien. Sido is Midden-Oostenspecialist voor de Duitse mensenrechtenvereniging Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), in het Nederlands: Vereniging voor bedreigde volken.

Sido heeft bovengemiddelde belangstelling voor Afrin omdat hij er 59 jaar geleden is geboren. Als achttienjarige verliet hij de regio, maar hij heeft er nog altijd familieleden wonen.

Omdat Koerden al sinds mensenheugenis in Afrin wonen, is de streek van speciale betekenis voor hen. In de loop van de eeuwen groeit het gebied uit tot een mozaïek van volkeren. Naast Koerden vestigen zich er vooral Arabieren en jezidi’s.

Onder pres..

