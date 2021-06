Hoe een worstenoorlog Brussel en Londen uit elkaar drijft

Heeft u al een account? Log in

‘Ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van Europese consumenten’, heet het. Want wat in Noord-Ier..

Eind vorige week vroeg de regering-Johnson aan de Europese Commissie om clementie bij de handel in vlees met Noord-Ierland. Volgens afspraak is het vanaf 1 juli niet meer mogelijk om onder meer gekoeld vlees en verse saucijzen vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland te vervoeren.

‘De arrogante EU zal niet wijken’, zo gooit de conservatieve politicus Daniel Hannan i n de pro-brexit-krant The Telegraph olie op het vuur: partijgenoot Boris Johnson moet de afspraken met de EU over Noord-Ierland verscheuren.

Een half jaar na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU gaat de strijd over de Britse soevereiniteit gewoon door.

Ruurd Ubels Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.