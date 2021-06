Afrika is weer vrij van ebola. Deze keer kwam de hulpverlening makkelijker op gang

Het West-Afrikaanse land Guinee is ebola-vrij verklaard door het Rode Kruis. Dat betekent dat nergens op het continent een uitbraak van de zeldzame, maar ernstige infectieziekte is. Guinee, dat tussen 2014 en 2016 het epicentrum was van de grootste ebola-uitbraak ooit, kan na maanden spanning weer opgelucht ademhalen.

Guinee zette ebolavaccins in om het dodelijke virus een halt toe te roepen. Iedereen die in contact was geweest met een ebolapatiënt kreeg een prik.Â

Conakry

In februari werd Guinee opgeschrikt door een nieuwe ebolabesmetting in de provincie Guinée Forestière. ‘Snel reageren is het allerbelangrijkst in de strijd tegen ebola. Het was spannend of de ziekte zich al had verspreid naar buurlanden Liberia en Sierra Leone, want er is rondom Forestière veel ongecontroleerd grensverkeer. Maar dat bleek gelukkig niet het geval’, vertelt Rode Kruis-medewerker Naomi Nolte, die twee maanden lid was van het internationale crisisteam in Guinee.

De grootste zorg was of zieken zich wel lieten behandelen. ‘Bij de vorige uitbraak overleed negentig procent van de patiënten, waardoor het beeld ontstond dat het niet zoveel uitmaakt of je naar een arts gaat of niet. Dan overlijden mensen liever thuis bij hun ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .