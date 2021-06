Behrouz Boochani zat vast in ‘Guantanamo van Australië: ‘Ze namen je toekomst weg’

Zes jaar zat de Iraans-Koerdische journalist Behrouz Boochani opgesloten in een Australisch detentiecentrum voor vluchtelingen op Papoea-Nieuw-Guinea. Tijdens zijn gevangenschap deed hij wereldwijd een boekje open over de verschrikkingen van het ‘Guantanamo van Australië’. ‘Ze namen je toekomst weg. Wachten was het enige wat je kon doen.’