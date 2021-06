Wereldwijd zijn meer dan tachtig miljoen mensen op de vlucht, meer dan twee keer zoveel als tien jaar geleden

Het aantal mensen dat op de vlucht is, nam het afgelopen jaar opnieuw toe. In tien jaar tijd is dit aantal zelfs verdubbeld tot ruim tachtig miljoen mensen.

Rohingya-vluchtelingen verzamelen zich bij de verkoolde resten van hun kamp in New Delhi waar een brand uitbrak.

Genève

Dat staat in het jaarlijkse Global Trends Report van de UNHCR, de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Het rapport is vandaag naar buiten gebracht, twee dagen voor Wereldvluchtelingendag. In totaal waren in het afgelopen jaar 82,4 miljoen mensen op de vlucht. Nog nooit waren dit er zo veel. Een jaar geleden ging het met 79,4 miljoen ook al om een recordaantal.

De UNHCR maakt onderscheid tussen mensen die naar het buitenland vluchten, en mensen die in eigen land een veilig heenkomen zoeken. Dit gaat om 48 miljoen mensen. Deze situatie doet zich voor in een aantal Afrikaanse landen, zoals Jemen, Sudan, Congo, Ethiopië en Somalië.

