In Memoriam Kenneth Kaunda (1924-2021): Leider van stabiel Zambia

In Zambia is oud-president Kenneth Kaunda op 97-jarige leeftijd overleden. Zijn dood markeert het definitieve einde van een tijdperk: van alle Afrikaanse leiders die tijdens de dekolonisatie in de jaren zestig hun landen naar de onafhankelijkheid voerden, was hij de laatste die nog leefde.

27 jaar lang, vanaf het vaarwel van de Britse koloniale heersers in 1964 tot aan zijn verkiezingsnederlaag in 1991, regeerde Kaunda over Zambia. Afgelopen maandag werd bekend dat hij was opgenomen in een militair ziekenhuis in de hoofdstad Lusaka. Volgens de autoriteiten had Kaunda een longontsteking.

Onder de als joviaal bekendstaande Kaunda bleef Zambia het soort politieke wanorde bespaard dat veel kersverse Afrikaanse staten trof. Zo behoort Zambia tot de minderheid van landen waar het bestuur nooit is omvergeworpen door een staatsgreep (al was Kaunda in 1990 wel doelwit van een couppoging). Zambia, waar nog geen 20 miljoen mensen leven, kreeg zelfs de naam een tikje gezapig te zijn.

