In Tigray wordt verhongering als oorlogswapen ingezet: ‘Geef je over of verhonger’

Dat het nog bestaat: verhongering als oorlogswapen. In de Ethiopische conflictregio Tigray is dit machtsmiddel uit de oude doos gehaald. Met naar verwachting hoge dodentallen tot gevolg.

Mekelle

Bewuste vernieling van oogsten en zaadvoorraden, boeren die verjaagd worden van hun land en het tegenhouden van noodhulp: dat gebeurt in de conflictregio Tigray. ‘Voedsel wordt als oorlogswapen gebruikt’, zegt VN-vertegenwoordiger voor humanitaire hulp Mark Lowcock tegen Reuters. ‘Zeker negentig procent van de oogst is verloren gegaan door plundering, vernieling en brandstichting. Tachtig procent van het vee is gestolen of geslacht.’

De G7 riepen de strijdende partijen afgelopen weekend op om hulpverleners ongehinderd toegang te geven tot Tigray. Ook paus Franciscus luidde afgelopen zondag de noodklok: ‘Er is een hongersnood!’. Volgens de laatste cijfers van het Rode Kruis is tachtig procent van Tigray al sinds het begin van de burger..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .