Vicepremier Varadkar: ik ga Ierse hereniging nog meemaken

Dublin

‘Ik geloof in de eenwording van ons eiland en ik denk dat het in mijn leven zal gebeuren’, zei Varadkar, premier van Ierland tussen 2017 en 2020, tijdens de opening van het jaarlijkse congres van zijn partij, de christendemocratische Fine Gael.

Deze publieke constatering is opmerkelijk nu het conflict tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over Noord-Ierland oplaait. Streven naar eenwording is echter legitiem, aldus vicepremier Varadkar (44). ‘Het staat in onze grondwet. En het is voorzien in het Goede Vrijdagakkoord.’ Deze vredesregeling die in 1998 een einde maakte aan de Noord-Ierse burgeroorlog, biedt de mogelijkheid om in Ierland en Noord-Ierland een referendum te houden over hereniging. ‘We moeten trots zijn wannee..

