Ikea krijgt 1 miljoen euro boete vanwege spionage van medewerkers en sollicitanten

Parijs

De zaak kwam in 2012 aan het rollen, toen het satirische weekblad Le Canard enchaîné, ook bekend om zijn onderzoeksjournalistiek, e-mails tussen het Ikea-hoofdkantoor in Parijs en een beveiligingsbedrijf publiceerde. Daaruit bleek dat Ikea toegang probeerde te krijgen tot een database van de politie met vertrouwelijke informatie. Ook zou Ikea de bankgegevens van zijn werknemers hebben ingezien en nepmedewerkers rapporten over hen hebben laten opstellen.

Volgens werknemersorganisaties gebruikte Ikea de informatie in sommige gevallen om vakbondsleiders aan te vallen. Ook zou het bedrijf de onrechtmatig verkregen informatie hebben ingezet in geschillen met ontevreden klanten.

De Parijse rechters stelden dinsdag vast..

