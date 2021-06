Duterte werkt niet mee aan onderzoek ICC

Manilla

De aanklager van het Strafhof vroeg maandag om een officieel onderzoek naar de oorlog tegen drugs, waarbij zeker duizenden burgers op de Filipijnen werden gedood. Uit dat onderzoek zou een aanklacht tegen president Duterte kunnen voortvloeien.

Na zijn verkiezingswinst in 2016 startte Duterte een ‘oorlog tegen drugs’ om gebruikers en handelaren tot stoppen te dwingen. Dealers dienden zich over te geven, anders werden ze vogelvrij. Daarop volgde een moordcampagne door de politie, met name in arme wijken in de hoofdstad Manilla. Zeker zesduizend burgers zijn zonder vorm van proces doodgeschoten.

Bij het geweld kwamen zeker zeventig kinderen om het leven. De betrokken agenten gaven steevast aan dat de verdachten zic..

