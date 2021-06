Gewonden bij vlaggenmars Israël

Er verzamelden zich volgens een journalist ongeveer duizend Israëliërs bij de beroemde Damascus Poort. Andere waarnemers schatten dat vijfduizenden mensen meededen aan de mars. Zij hadden blauw-witte Israëlische vlaggen meegenomen en zongen liederen van de kolonistenbeweging. De nationalisten vierden met hun mars dat Israël in 1967 heel Jeruzalem in handen kreeg. Palestijnen hopen in het oosten van die metropool uiteindelijk een eigen hoofdstad te kunnen vestigen. Palestijnse groeperingen zien de vlaggenmars als een provocatie en hebben opgeroepen tot een ‘dag van woede’. Er waren enkele uren voor aanvang al ‘brandballonnen’ opgelaten vanuit de Gazastrook. Daardoor brak brand uit bij Israëlische gemeenschappen in de buurt van die enclave..

