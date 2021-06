De NAVO moet zich opnieuw uitvinden om China te weerstaan

Brussel

Brussel kleurde maandag blauw. Tussen de bogen van de Cinquantenaire en bij de ingang van het Atomium wapperden NAVO-vlaggen. Zelfs Manneken Pis hulde zich in een shirt van het militaire bondgenootschap.

De Belgische hoofdstad lijkt het ongemak waarmee de NAVO-top van dertig regeringsleiders en staatshoofden gepaard gaat voor lief te nemen. Opvallend was dat de Amerikaanse president Joe Biden overnachtte in de Amerikaanse ambassade in Brussel, terwijl zijn team zijn intrek nam in een viersterrenhotel. Dit waarschijnlijk uit het oogpunt van veiligheid en communicatie met het Witte Huis.

schooldag

Als op de eerste schooldag na de vakantie, zo voelde het volgens secre..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .