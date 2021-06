Moeders van Srebrenica zijn teleurgesteld. ‘Nederland had ons moeten beschermen, maar heeft ons verraden’

De afhandeling van schadevergoedingen vanwege de genocide in Srebrenica verloopt moeizaam. ‘Het heeft meer te maken met politieke wil. Wat gun je die mensen?’ Vanaf vandaag kunnen nabestaanden van de genocide in Srebrenica een claim indienen bij de Nederlandse Staat. Een deel van hen is het niet eens met de regeling en overweegt nieuwe juridische stappen.

De Moeders van Srebrenica na afloop van de uitspraak van de Hoge Raad in de cassatieprocedure van de zaak tegen de Nederlandse Staat in 2019.

Sarajevo

De deuren van het kantoor in Sarajevo zijn geopend en de website van de Netherlands Compensation Comission Potočari is live. Maar Munira Subašić, voorzitter van de Stichting Moeders van Srebrenica, is voorlopig niet van plan de schadevergoeding voor de dood van haar zoon Nermin (17) te claimen. ‘We dienen geen aanvraag in totdat onze eisen zijn ingewilligd’, zegt Subašić.



Bijschrift -

beeld Marjolein Koster

aansprakelijkheid

Op 11 juli 1995 nam het Bosnisch-Servische leger de stad Srebrenica in. De Nederlandse soldaten die onder de VN-vlag verantwoordelijk waren voor de veiligheid in dit gebied, konden een genocide niet voorkomen. Ruim 8.000 mannen en jongens..

