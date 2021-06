Johnson stelt beloofde ‘vrijheidsdag’ een maand uit

De premier is in paniek geraakt omdat de uit India afkomstige Delta-variant heeft geleid tot een stijging van het aantal besmettingen, met name in het noorden van Engeland. Door de vaccinaties heeft dit niet geleid tot volle IC’s of sterftegevallen, maar Johnson wil geen enkel risico nemen, wisten Britse media dit weekend al te melden.

Het betekent onder meer dat er nog geen massale evenementen mogelijk zullen zijn, inclusief bruiloften. Ook het dragen van mondkapjes en het afstand houden zal blijven gehandhaafd, alsmede het advies om thuis te werken. Nachtclubs blijven gesloten.

De plannen om het land deels gesloten te houden hebben de woede opgeroepen van Johnsons partijgenoten, d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .