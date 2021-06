NAVO wacht af wat Biden brengt. Wat valt er deze keer van hem te verwachten?

Joe Biden en Boris Johnson in een onderonsje voorafgaand aan de G7-top in Cornwall.Â

Brussel

Joe Biden (78) is een oude bekende. De 46e Amerikaanse president die in januari aantrad was eerder vicepresident van de Verenigde Staten en een graag geziene gast in de Europese hoofdsteden. Maar wat valt er deze keer van hem te verwachten?

In een opiniestuk in The Washington Post schreef hij afgelopen zaterdag: ‘Deze trip is bedoeld om Amerika’s hernieuwde toewijding aan onze bondgenoten en partners te bewerkstelligen, en om te laten zien dat democratieën in staat zijn om de uitdagingen van deze nieuwe tijd aan te gaan en de bedreigingen af te schrikken.’ De boodschap is duidelijk: zowel bondgenoten als tegenstanders ervan overtuigen dat ‘Amerika terug is’, na vier roerige jaren onder Donald Trump.

