Hoe managers hun twijfelende werknemers kunnen helpen

In Amerika wil 26 procent van de werknemers na de pandemie een andere baan zoeken, bleek uit een enquête die in maart werd gehouden. Hoogleraar management Clay Routledge heeft drie adviezen voor werkgevers.

Doet mijn werk er nog wel toe? Sta ik op de juiste manier in het leven? De coronapandemie zorgt ervoor dat mensen meer nadenken over de zin van het leven. In Amerika wil 26 procent van de werknemers een andere baan. Hoe kunnen werkgevers inspelen op deze gevoelens van hun werknemers? In het magazine Harvard Business Review geeft Clay Routledge, psycholoog en professor in management aan de North Dakota State University drie adviezen aan werkgevers. Kijk verder dan het salaris, schrijft hij. Als werknemers gefocust zijn op existentiële zorgen, vinden ze dat belangrijker dan geld. Beter is om te ki..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .