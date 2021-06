Mladic in hoger beroep veroordeeld tot levenslang, 26 jaar na massamoorden in Srebrenica

Ratko Mladic is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, vanwege de genocide in Srebrenica en andere oorlogsmisdaden die hij in Bosnië pleegde tussen 1992 en 1995.

Den Haag

De oud-generaal kreeg dinsdag, 26 jaar na de massamoorden in Srebrenica, te horen dat hij ook in hoger beroep tot levenslang veroordeeld is. Dat oordeel spraken de rechters van het door de VN opgerichte Joegoslavië-tribunaal in Den Haag al in 2017 uit, maar is nu bevestigd. Het oordeel van de vijf rechters was niet unaniem: de Zambiaanse Prisca Nyambe, die de uitspraak voorlas, nam een afwijkende minderheidspositie in.

Na de val van Joegoslavië brak er in Bosnië een etnische oorlog uit, waarin het Bosnisch-Servische leger zo’n 100.000 burgers van andere afkomst – veelal moslims, maar ook Bosnische Kroaten – doodden, hun dorpen platbrandden en hen uit het land verjaagde.

Mladic (79) leidde het leger en gaf in juli 1995 opdracht tot ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .