Suriname is ten einde raad: ‘Er is sprake van een echte humanitaire ramp’

Paramaribo

Ze was er eerder geweest, Denise Telgt. Ze wist dat het veel erger was geworden. Ze had zich voorbereid. En toch was ze behoorlijk ontdaan toen zij het zelf zag, daar bij het centrale aanmeldingspunt van het Academisch Ziekenhuis in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. ‘Al die mensen met zuurstofapparaten, zittend of liggend in de gang, wachtend op hulp.’

De Surinaams-Nederlandse Telgt (55), een internist-infectioloog, kwam afgelopen vrijdagavond aan in Suriname. Samen met haar collega Jeroen Schouten is zij de drijvende kracht achter de medische hulpbrug vanuit Nederland voor Suriname, waar de zorg voor covidpatiënten onder ongekende druk staat.

‘catastrofe’

‘We doen met z’n allen, Surinamers en Nederla..

