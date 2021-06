Obama komt in actie tegen Trumps aanval op de democratie

Tegen het gebruik in, stonden de afgelopen dagen zowel oud-president Donald Trump als zijn voorganger Barack Obama middenin het politieke debat. Trump denkt nog deze zomer terug te kunnen komen in het Witte Huis. Obama beschrijft hem en zijn aanhangers als ‘de duistere geesten’ in de Republikeinse partij.

Washington – Greenville

‘We moeten ons zorgen maken, wanneer een van onze twee grote partijen bereid is een manier van denken over democratie te omhelzen die vijf of tien jaar geleden ondenkbaar en onaanvaardbaar zou zijn geweest’. Zo reageerde oud-president Barack Obama maandagavond in een interview met Anderson Cooper van CNN op de uitspraken van zijn opvolger Donald Trump, zaterdag tijdens de Republikeinse partijconventie in Greenville, Noord-Carolina. In dit eerste grote publiek optreden na zijn aftreden bleef Trump er op hameren dat ‘ons land voor onze ogen wordt v..

