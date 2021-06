Oostenrijkse ‘kaart van de islam’ na felle kritiek offline gehaald

‘Pas op! Politieke islam in uw omgeving!’ Waarschuwingsborden met dit soort opschriften hingen vorige week in de buurt van diverse moskeeën in Oostenrijk. Opgehangen door een extreemrechtse beweging, die daarvoor gebruik maakte van een kaart die door de Oostenrijkse overheid online is gepubliceerd. Daarop staan de adresgegevens van zeshonderd islamitische organisaties in het land.

Wenen

De kaart leidde tot diverse aanvallen op moskeeën. De gegevens zijn inmiddels offline gehaald. Het is een initiatief van het Documentatiecentrum Politieke Islam, dat vorig jaar is opgericht door de Oostenrijkse regering. Dit centrum wil ‘politieke islam’ in kaart brengen - in dit geval letterlijk. Dit is een vorm van islam die door de overheid als ondermijnend wordt gezien. Van honderden organisaties stonden adresgegevens, maar ook de namen van betrokken functionarissen online.

De maker van de kaart, hoogleraar Ednan Aslan van de Universiteit van Wenen, reageert geschrokken op de gebeurtenissen. Volgens hem is de kaart gemaakt omdat ’er ongetwijfeld dringende behoefte is aan een feitelijk debat over de islam in Oostenrijk’.

He..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .