CDU zet opiniepeilers te kijk: verrassend grote zege in Saksen-Anhalt

De CDU heeft een verrassend grote verkiezingszege geboekt in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. De overwinning is vooral te danken aan de zittende regeringsleider Reiner Haseloff. Landelijk is deze uitslag goed nieuws voor CDU-lijsttrekker Armin Laschet, en een domper voor de Groenen.

CDU-regeringsleider Reiner Haseloff en zijn vrouw Gabriele Haseloff zwaaien naar publiek en partijleden in na de winst in Saksen-Anhalt.

De christendemocraten haalden 36,9 procent van de stemmen, een flinke winst ten opzichte van vijf jaar geleden, die nog groter lijkt omdat de opiniepeilers er zo ontzettend naast bleken te zitten. Collectief hadden die een nek-aan-nekrace voorspeld met de AfD. Maar in werkelijkheid lag de radicaal-rechtse partij maar liefst 15 procentpunten achter, op 21,4 procent. Het laatste woord over die gigantische mispeer van de peilers is waarschijnlijk nog niet gezegd.

Met deze uitslag blijkt het plan van de CDU in Saksen-Anhalt geslaagd: een gewaagde campagne over rechts, die vooral ging over de belangen van de Oost-Duitse Heimat en waarin ook Haseloff niet vies was van een populistische sneer richting Berlijn, waar het naar zijn mening te veel o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .