Europese Unie ligt op koers met klimaatdoel

De afname in 2019 was procentueel de grootste sinds 2009, en in absolute termen de grootste sinds het uitgangsjaar 1990, aldus cijfers van het EEA, het Europese milieubureau. De EU kwam in 2019 uit op bijna 3.494 megaton CO 2 -equivalent (de rekeneenheid voor de opwarmende werking van CO 2 en andere broeikasgassen), een afname van ruim 1.220 megaton vergeleken met 1990 en dus 3,8 procent minder dan in 2018.

De forse afname van de emissies wordt volgens het EEA voor 80 procent verklaard doordat Europese elektriciteitscentrales snel overschakelen van steenkool op aardgas en hernieuwbare energiebronnen. Maar er was ook een daling in de industrie en bij de verwarming van huizen, dankzij een warme winter.

De cijfers betreffen de netto-emissies van..

