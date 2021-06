Beklemmende situatie Rohingya's

Bij een bezoek van de Verenigde Naties aan Bhasan Char, het eiland waar Bangladesh 18.000 Rohingya’s heeft geplaatst, vonden maandag protesten door de bevolking plaats. Wat weten we over het afgelegen eiland en de vluchtelingen die er wonen?

Dhaka

‘Ik heb nog nooit op zo’n plek gewoond, omringd door de zee’, vertelde Rohingyavluchteling Halina (haar naam is gefingeerd) recent aan de BBC. ‘We zitten opgesloten hier. We kunnen nergens heen.’

Halina is een van de 18.000 Rohingya’s die sinds december door de regering van Bangladesh zijn overgeplaatst naar Bhasan Char, een eiland in de Golf van Bengalen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het afgelegen eiland de thuisbasis wordt van honderdduizend vluchtelingen.

Volgens de Bengaalse regering gebeurt de verhuizing op vrijwillige basis. Organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch claimen het tegenovergestelde.

Dat in ieder geval een deel van de vluchtelingen niet blij is met hun le..

