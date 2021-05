Brazilië: geen mijnbouw in leefgebied van Yanomami

Brasilia De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft de kleine inheemse bevolkingsgroep van de Yanomami beloofd dat er in hun stamgebied geen mijnbouw komt. Hij deed dat nadat hij in het dorp Maturacá naar plaatselijke leiders had geluisterd.

De Yanomani tellen in Brazilië circa 20.000 mensen en ze hebben een eigen reservaat dat groter is dan Portugal. De leiders vroegen de president hun gebied te beschermen tegen mijnbouw. De president antwoordde dat hun wensen worden gerespecteerd en dat er geen mijnbouw komt als ze dat niet willen. Beelden van de ontmoeting zijn laat op zondag via sociale media verspreid. De ontmoeting was donderdag niet ver van de Venezolaanse grens, circa 2700 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Brasilia.

Maar Bolsonaro zei dat er ook andere inheemse groepen zijn die hun land wel willen ontginnen en die wel geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld mijnbouw. Hij zal hun wensen ook respecteren. De president bezocht twee indianenreservaten in het noorden van het land. Het was voor het eerst dat hij die bezocht sinds hij 1 januari 2019 president werd. Hij streeft ernaar dat er geen gebieden meer exclusief worden toegewezen aan kleine inheemse minderheden. <