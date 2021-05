WHO: Griekse letter voor coronavariant

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat varianten van het coronavirus aanduiden met letters uit het Griekse alfabet, zodat ze niet worden vernoemd naar de landen of gebieden waar een mutatie voor het eerst is vastgesteld. Dat kan namelijk als stigmatiserend worden ervaren, zoals bijvoorbeeld de Indiase regering duidelijk heeft gemaakt. Een land is mogelijk sneller bereid een nieuw ontdekte variant te rapporteren als die niet de naam van dat land krijgt. De Britse, Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Indiase variant worden voortaan aangeduid met respectievelijk Alpha, Bèta, Gamma en Delta. Toekomstige zorgelijke of belangwekkende mutaties krijgen een andere letter. <

