Chinezen mogen voortaan drie kinderen

Beijing

Ren tai duo: te veel mensen. Praat met een Chinees over een willekeurig thema en steevast valt deze uitdrukking. De bevolking van 1,4 miljard is nationale trots en kopzorg tegelijk. Maandag is het bevolkingsbeleid verruimd tot het drie-kindbeleid, maar er is meer nodig om de negatieve effecten van drie decennia afgedwongen lage geboortecijfers te verzachten.

Neem de vergrijzing: die is al behoorlijk en wordt alleen maar erger. In 2020 had China 264 miljoen zestigplussers –18,7 procent van de bevolking. Dat wordt in 2025 een vijfde van de bevolking. Met 300 miljoen zestigplussers in aantocht wordt dat een ramp voor pensioenfondsen, die bijvoorbeeld in het verarmde noordoosten nu al worstelen met uitbetaling.

vrouwelijke kaderleden

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .