Bloedige strijd in Colombia eist steeds meer levens

Het was een uitermate bloedig weekend in Cali, het epicentrum van gewelddadige protesten in Colombia. Nu de regering meer legertroepen heeft ingezet om het ‘stedelijk terrorisme’ een halt toe te roepen, lijkt een oplossing ver weg.

Cali

Na veertien dagen van onderhandelen gingen de Colombiaanse regering en protestleiders vorige week uit elkaar na het bereiken van een voorlopig akkoord. Inhoud: de garanties die vreedzame protesten mogelijk moeten maken – het uitgangspunt voor verdere dialoog over hervormingen in het land.

Toch lijkt de vrede in Colombia alles behalve bezegeld. Vrijdag – precies een maand na de eerste grootschalige demonstraties – luidde een bloedig weekend in voor het zuidwestelijke Cali, epicentrum van de onrust. Duizenden mensen trokken de straten op, wegen werden geblokkeerd en winke..

