Minder wilde dieren op menu door corona

Mensen zijn door de coronapandemie minder vlees van wilde dieren gaan eten. In een onderzoek dat het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft laten uitvoeren, gaf bijna 30 procent van de ondervraagden aan dat ze minder wilde dieren zijn gaan eten door corona of daar helemaal mee opgehouden zijn.

Bijna de helft (46 procent) van de deelnemers aan het onderzoek denkt dat de overdracht van ziektes van dier op mens de meest waarschijnlijke oorzaak is van pandemieën die ons nog te wachten staan. Vooral Chinezen (91 procent) en Vietnamezen (84 procent) zien sluiting van zogeheten wildlife-markten als belangrijkste maatregelen om nieuwe pandemieën te voorkomen. Het coronavirus is mogelijk afkomstig van vleermuizen, die via een andere gastheer voor het eerst mensen besmetten, concludeerden experts van de wereldgezondheidsorganisatie WHO na onderzoek in de Chinese stad Wuhan, waar in 2019 de pandemie begon.

Onderzoeksbureau GlobeScan ondervroeg voor het WNF inwoners van China, Myanmar, Vietnam, Thailand en de Verenigde Staten. Van de ondervraagde Chinezen gaf 28 procent aan minder wilde dieren te eten door de uitbraak van COVID-19. In Thailand verdubbelde dat aantal bijna van 21 procent in 2020 naar 41 procent dit jaar. Bijna een op de tien (9 procent) van de ondervraagden in de vijf landen geeft daarentegen aan gewoon door te gaan met het eten van wilde dieren. Het Wereld Natuur Fonds publiceerde het onderzoek zaterdag ter gelegenheid van de jaarvergadering van de WHO.