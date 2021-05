China lanceert onbemand vrachtruimteschip

China heeft zaterdag een onbemand vrachtruimteschip gelanceerd op weg naar het eigen ruimtestation in aanbouw, meldde staatspersbureau Xinhua. Het zal automatisch gekoppeld worden aan de module Tianhe, die eind april de ruimte werd ingeschoten. Tianhe (Hemelse harmonie) zal samen met nog twee modules het Chinese ruimtestation vormen, dat volgend jaar klaar moet zijn. Het vrachtschip Tianzhou-2 (Hemels schip) brengt er voorraden en brandstof heen. In juni staat een Chinese ruimtemissie met drie astronauten op het programma. Zij zullen drie maanden in de module Tianhe verblijven.

De drie modules die het ruimtestation gaan vormen worden vervoerd met de raket Lange Mars 5B. De terugkeer van China's grootste draagraket in mei zorgde voor onrust, omdat onderdelen ongecontroleerd dreigden terug te keren in de atmosfeer. Uiteindelijk kwamen ze terecht in de Indische Oceaan, zonder schade aan te richten. <