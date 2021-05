Rusland stemt in met vliegroutes om Belarus heen

Afgelopen week werden een Frans en Oostenrijks vliegtuig nog geweigerd, omdat ze niet over Belarus wilden vliegen. Aanleiding was de rel over de gedwongen landing van een toestel van Ryanair met de Belarussische dissident Roman Petrosevitsj aan boord. Die voerde op sociale media actie tegen het autoritaire regime in Belarus. Hij werd na de landing in Minsk aangehouden.

Air France zei dat haar toestellen sinds zaterdag via een andere route van Parijs naar Moskou kunnen. De Russische toestemming gold voor dit weekeinde, de Fransen wachtten zaterdag nog op een akkoord voor na zondag. De maatschappij vliegt dagelijks een of twee keer naar Moskou.

Lufthansa heeft toestemming voor andere routes gekregen voor vluchten van Frankfurt naar Moskou en St. Petersburg ‘voor de nabije toekomst', zei een woordvoerder. De maatschappij heeft vier retourvluchten naar Moskou en drie naar Sint-Petersburg per week.

Westerse landen hebben sancties tegen Belarus uitgevaardigd en mijden het luchtruim van dat land. Het Kremlin steunt de Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko. Het akkoord met Air France en Lufthansa duidt erop dat Rusland niet van plan is alle vluchten die Belarus mijden te weigeren. KLM heeft voor zover bekend nog nergens last van gehad en vliegt gemiddeld vijftien keer per dag door Russische luchtruim. <