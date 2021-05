Exploderende balsa-industrie zorgt voor houtkoorts in Amazone: in de schemerzone tussen legaal en illegaal

Het nieuwe goud uit de Amazone is geen olie of cocaïne, maar balsahout. Er is sprake van een echte houtkoorts. En dat leidt tot wildwest-taferelen. ‘De handelaren maken elkaar af om geld te verdienen.’

Copataza

‘Het is hier een wereld van leugenaars hoor’, zegt Frankin Tapia met een lach op zijn gezicht. Hij heeft zojuist zijn jongens naar de haven van het Ecuadoriaanse amazonedorpje Copataza gestuurd, om een boot vol hout uit te laden. In het haventje zijn enkele tientallen mensen aan het werk. Het is er een komen en gaan van gemotoriseerde kano’s en bootjes. Allemaal zijn ze volgeladen met balsahout.

De jongens van Tapia stapelen het hout in de klaarstaande vrachtwagens, die het in een dag naar de grote havenstad Guayaquil rijden. Een kleine, volgeladen vrachtwagen is momenteel 10.000 dollar waard. ‘En het is zelfs nog meer geweest’, zegt Tapia.

Het balsahout wordt in vrachtwagens geladen die het naar de stad brengen. - beeld Gerjan Ekenho..

