Mali gaat van coup naar coup. De positie van jihadisten in het land wordt er alleen maar sterker door

Het West-Afrikaanse land Mali kreeg afgelopen week te maken met een tweede machtsovername in minder dan een jaar tijd: ‘een coup in een coup’. Voor de toch al fragiele veiligheidssituatie in het land is het zeer slecht nieuws.

Op de markt van de Malinese hoofdstad Bamako, afgelopen week. In de stad is het na de coup tamelijk rustig gebleven.

Bamako

Nauwelijks negen maanden na de verdrijving van de Malinese president Ibrahim Boubacar Keïta door militairen moest diens opvolger afgelopen week alweer het veld ruimen. Het Malinese leger arresteerde interim-president Bah Ndaw, samen met premier Moctar Ouane.

Ndaw stond aan het roer van een interim-regering die Mali naar nieuwe verkiezingen in begin 2022 moest leiden. De bom barstte echter toen Ndaw vorige week meldde dat hij twee hoge militairen als ministers liet vervangen. Dat was tegen het zere been van de coupleider van vorig jaar, vicepresident Assimi Goïta, die twee belangrijke medeputschisten gewipt zag worden. Goïta vond dat hij in dat besluit tenminste gekend had moeten worden en liet Ndaw en Ouane meteen arresteren.

veiligheid..

